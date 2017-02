GENOVA. 7 FEB. Genovese a marocchino: “Qui non dovreste più entrare, bisognerebbe costruire un bel muro come sta facendo Trump negli Stati Uniti. L’Italia ha bisogno di un presidente come lui”. L’alterco è scoppiato oggi in un bar del centro storico genovese e la violenta lite è stata sedata solo grazie all’intervento dei carabinieri.

I militari sono intervenuti nella rivendita di via della Maddalena, gestita da un cittadino cinese. Un 56enne genovese si è permesso di concordare apertamente con Donald Trump e di inneggiare alla sua politica sui migranti, condivisa dalla maggioranza degli americani e da molti europei. Il nordafricano 50enne ha reagito insultando il genovese. I carabinieri hanno identificato entrambi, invitandoli ad andare eventualmente da un legale per sporgere querela.