GENOVA. 8 LUG. Ieri nel tardo pomeriggio, i militari di un equipaggio del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri, al termine di accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per “furto in concorso e continuato” tre giovani ladruncoli.

Si tratta di una ragazza genovese di 15 anni, un tunisino di 18 e un marocchino 19 anni, entrambi con pregiudizi di polizia.

Il gruppetto si era impossessato di alcuni capi di abbigliamento del valore di 70 euro, rubati all’Oviesse all’interno della Fiumara.





Nello stesso contesto, il tunisino è stato altresì denunciato per “ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato”. Merce recuperata e restituita al titolare responsabile della rivendita.