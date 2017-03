Genova violenta, sparatoria a Cornigliano: gambizzato senegalese

GENOVA. 6 MAR. Momenti di paura stasera per una sparatoria nei pressi di un bar in via Vetrano a Cornigliano. Secondo i primi accertamenti, intorno alle 20, un malvivente, probabilmente albanese, ha fatto fuoco contro un senegalese gambizzandolo. Per la polizia, intervenuta sul posto, si è trattato quasi sicuramente di un regolamento di conti per questioni di droga.

Il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Villa Scassi. L’africano per fortuna non risulta in pericolo di vita. L’immigrato, che ha dei precedenti per droga, ha riferito agli investigatori che aveva litigato con un gruppo di albanesi. Il malvivente, armato di pistola, si sarebbe allontanato indisturbato a piedi. Ora è caccia all’albanese. Indagini in corso.