Genova, viabilità tra via Adua e via Buozzi – Aggiornamento

GENOVA. 27 FEB. Nella notte tra martedì 28 febbraio e mercoledì 1° marzo verrà attivato il cantiere tra via Adua e via Buozzi per il rifacimento urgente dei giunti stradali.

L’assessorato alla mobilità del Comune di Genova comunica che sarà effettuato un restringimento della carreggiata che comporterà la riduzione della strada ad una sola corsia per ogni senso di marcia (attualmente le corsie sono due per ogni direttrice); si prevede che il cantiere rimarrà aperto per 80 giorni.

Per la direzione levante l’unico itinerario alternativo è la Sopraelevata Aldo Moro; per la direzione ponente, oltre alla Sopraelevata, è possibile effettuare una deviazione di percorso transitando a monte del Palazzo del Principe sull’itinerario via Alpini d’Italia, via Fanti d’Italia, via San Benedetto, via Buozzi.

AGGIORNAMENTO. Visto il perdurare delle avverse condizioni atmosferiche la prevista attivazione del cantiere tra via Adua e via Buozzi per il rifacimento urgente dei giunti stradali è stata posticipata di 24 ore.

L’assessorato alla mobilità del Comune di Genova comunica dunque che il restringimento della carreggiata – che comporterà la riduzione della strada ad una sola corsia per ogni senso di marcia (attualmente le corsie sono due per ogni direttrice) – verrà effettuato nella notte tra mercoledì 1° e giovedì 2 marzo (salvo naturalmente ulteriori cambiamenti di data dovuti alle previsioni meteo)