Genova, ripetitori telefonici sabotati da azione anarchica

GENOVA. 24 FEB. Due ripetitori di telefonia cellulare sono stati sabotati in settimana a Genova, l’ultimo episodio martedì notte a Staglieno.

La rivendicazione è apparsa su un sito di area anarchica: “Contro questo esistente che uccide fisicamente e psicologicamente le nostre vite – si legge nel documento di Croce Nera Anarchica – l’unico modo per fermarlo è l’azione violenta, l’azione diretta”.

Nella notte tra il 14 e il 15 febbraio c’era stato un altro danneggiamento ad un ripetitore della Ericsson a Trasta, in Valpolcevera.

In quel caso la rivendicazione faceva riferimento alla ‘solidarietà’ a due anarchiche in carcere in Grecia, Pola Roupa e Kostantina Athnasopoulou, e all’operazione Scripta Manent, condotta a settembre dalla procura di Torino, che aveva portato all’arresto di sette esponenti della Fai, Federazione anarchica informalema anche ‘contro lo Stato, contro la tecnologia, contro gli anarchici da salotto’.

In entrambi i casi sono stati tagliati alcuni cavi che sono stati riparati.

Sugli episodi indaga la Digos.