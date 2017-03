GENOVA. 10 MAR. Lotta bipartisan ai cinghiali in città. Reticolati metallici ed elettrici nei punti di passaggio degli animali selvatici, monitoraggio dei rifiuti, un numero verde regionale per segnalare la presenza degli ungulati in città e sanzioni a chi darà da mangiare agli ungulati. È la ricetta di Regione e Comune, per una volta adottata d’intesa fra gli amministratori di centrosinistra e di centrodestra, per fronteggiare l’emergenza cinghiali in città.

La decisione, dopo le richiesta dell’assessore regionale Stefano mai, è stata finalmente recepita oggi da Tursi, che ha approvato lo schema del protocollo d’intesa. Il documento impegna la Regione, a cui compete la gestione della fauna selvatica, a programmare, coordinare e curare l’organizzazione degli interventi di contenimento e rimozione. Compito della Regione è anche assicurare consulenza e assistenza tecnica al Comune per l’impiego degli strumenti di prevenzione, come recinzioni, gabbie e dissuasori. Tra gli impegni del Comune la realizzazione delle misure di prevenzione, in accordo con gli agenti incaricati dalla Regione, nei punti critici dove più frequentemente passano i cinghiali. Palazzo Tursi assicurerà, attraverso Amiu, la rimozione dei rifiuti che richiamano i cinghiali e sanzionerà chi darà da mangiare agli animali.

“Accogliamo con soddisfazione – ha dichiarato oggi l’assessore regionale Stefano Mai (Lega) – l’approvazione da parte della Giunta comunale di Genova del protocollo d’intesa per affrontare l’emergenza cinghiali e il controllo della fauna selvatica sul territorio cittadino. Abbiamo fortemente voluto questo protocollo, frutto di un lavoro che dura da almeno lo scorso agosto, sollecitando il Comune a rivedere le proprie precedenti posizioni. Finalmente sono superati i paletti che erano stati imposti dalla giunta Doria e che limitavano di fatto l’intervento sul territorio urbano di Genova. Abbiamo sempre richiamato l’attenzione sulla necessità di un coordinamento da parte di tutti gli enti interessati perché, in caso di presenza di cinghiali in zone urbane, fossero ben chiare le competenze e le modalità di intervento tempestivo. Nei giorni scorsi, abbiamo avuto anche un incontro in prefettura dove è stata definita la piena operatività degli agenti dell’ex polizia provinciale, dal 1° marzo passati a tutti gli effetti in forze alla Regione. A questo punto, avremo finalmente autonomia di intervento sul territorio e il Comune ha superato il vincolo del divieto dell’utilizzo di metodi cruenti nel contenimento dei cinghiali in città”.