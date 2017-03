Genova Quarto: Persona travolta dal treno nella stazione

GENOVA. 13 MAR. Una persona è stata investita e uccisa dal treno regionale Sestri Levante – Savona, questa mattina, prima delle 8, nei pressi della stazione ferroviaria di Genova Quarto.

Ancora da accertare la dinamica dell’incidente ma non viene escluso il gesto volontario.E’ stato subito interrotto il traffico ferroviario sull’intera linea. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e delle forze dell’ordine purtroppo per la persona travolta non c’è stato niente da fare.

La circolazione è ripresa solo dopo circa un’ora e con pesanti ripercussioni per il traffico locale dei treni. Pesanti ritardi e cancellazioni hanno provocato disagi ai pendolari. Indagini in corso per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto e le eventuali responsabilità. La vittima non è ancora stata identificata. ABov