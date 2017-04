GENOVA. 5 APR. Questa mattina a Palazzo Ducale si è svolta la cerimonia di presentazione del programma ufficiale della seconda edizione dei Giochi paralimpici europei giovanili. La cerimonia si è svolta nel Salone del Maggior Consiglio, alla presenza delle più importanti autorità civili, sportive, amministrative, religiose e militari della Liguria.

“Si tratta- ha spiegato Dario Della Gatta, presidente del comitato organizzatore- di un evento di grande rilievo che darà ancora una volta alla Liguria la possibilità di mostrare in pieno le sue straordinarie capacità organizzative. Dopo Varazdine nel 2015, in Croazia, dove gli atleti hanno gareggiato in cinque discipline: atletica leggera, nuoto, tennis tavolo, pallavolo e bocce, sarà infatti Genova, ad ospitare questa seconda edizione dei Giochi che presenteranno molte più discipline, ben undici”.

In gara ci saranno più di milleduecento atleti Under 21, provenienti da tutto il Continente, che verranno accompagnati da oltre duemila fra dirigenti, tecnici, amici, parenti e personale federale di oltre trenta Paesi diversi. Si tratta perciò anche di un evento di valenza culturale e turistica: sono previsti infatti quasi trentamila pernottamenti nelle giornate della manifestazione che si svolgerà dal 9 al 15 ottobre a Genova e Savona.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, dal sindaco di Genova Marco Doria, dal presidente dei giochi EPYG Jhon Peterson, dal sindaco di Savona Ilaria Caprioglio e dal presidente del CIP Luca Pancalli: “Ancora un grande evento in Italia– ha detto Pancalli – merito di un dossier accurato e della credibilità che il movimento paralimpico italiano ha conquistato in questi anni, grazie anche all’ ottimo lavoro svolto dalle federazioni paralimpiche. Già lo scorso anno tra Mondiali di ciclismo su pista a Montichiari, Trisome Games a Firenze, Coppa del Mondo di sci alpino a Tarvisio, Europei di atletica leggera a Grosseto, Europei di scherma a Casale Monferrato, l’Italia ha ospitato una serie innumerevole di eventi internazionali r di altissimo livello. Tutti conclusisi con grandi risultati in termini sportivi e organizzativi, a conferma che il nostro Paese sa lavorare e bene anche quando chiamato ad accogliere centinaia di atleti paralimpici. Complimenti ed auguri a Genova, dunque, dove tutte le premesse ci sono per una edizione spettacolare dei Giochi, grazie ad una intelligente ed ammirevole sinergia fra tutte le componenti. Questo evento, oltre al sempre importante aspetto agonistico, sarà di estrema importanza per le migliaia di giovanissimi ragazze e ragazzi disabili italiani, che potranno comprendere come lo sport possa diventare, anche per loro, un percorso di vita straordinario”.

Gli sport in programma saranno nuoto (piscina Delfini di Prà a Genova), Atletica (Fontanassa, Savina), Arco, Judo, Tennistavolo, Volley e Calcetto (Fiera del Mare, Genova), Calcio a 7 e Calcio non vedenti (Campo di calcio di Prà), Bocce (SalaSport Tower. Genova ed Airport Hotel. Genova) e vela (Genova).

Gli European Para Youth Games verranno organizzati grazie alla attiva partecipazione di Regione Liguria, Comune di Genova e Comune di Savona, al sostegno di Inail, Fondazione Terzo Pilastro, Gruppo Mediobanca, Eni e Rai. L’evento si svolgerà grazie anche alla collaborazione delle seguenti federazioni paralimpiche: Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali, Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, Federazione Italiana Sport Paralimpici Ipovedenti e Ciechi, Federazione Italiana Pallavolo, Federvela, Fitarco e Federazione Italiana Tennistavolo con il prezioso contributo di Fidal Servizi che seguirà accrediti e cronometraggi. Grande disponibilità e collaborazione saranno garantite da Aeronautica Militare, Marina Militare, Carabinieri, Esercito, Polizia Penitenziaria della Liguria, le Questure di Genova e Savona e dalla Croce Rossa Liguria seguirà tutta la parte medico-sanitaria.

La cerimonia d’apertura si svolgerà a Genova l’ 11 ottobre, con punto d’arrivo in piazza De Ferrari.

CLAUDIO ALMANZI