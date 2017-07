Genova, pipì verboten. Garassino: se la fai per strada finisci su YouTube

GENOVA. 25 LUG. Pipì verboten a Genova. Se ti scappa e la fai per strada non rischi solo una maxi multa da 10mila euro, ma anche di finire su YouTube. Parola dell’assessore alla Sicurezza e al Centro Storico Stefano Garassino (Lega) che stamane ha annunciato il provvedimento dopo le numerose lamentele e proteste ricevute da residenti e commercianti.

“Vogliamo intervenire per combattere il degrado in città – ha spiegato Garassino – e questo deterrente mi sembra un buona idea. Naturalmente, installeremo cartelli vicino alle telecamere che avvertiranno che chiunque sarà filmato mentre orina nei vicoli si ritroverà in un video sul canale YouTube. Lo apriremo appositamente”.

Un simile provvedimento è già stato adottato in altri Comuni italiani (come in centro a Rapallo) e dei Paesi europei.





“Cartelli e telecamere – ha aggiunto Garassino – esistono già in Olanda, Francia, Germania, Spagna e hanno dato ottimi risultati per combattere quei comportamenti incivili e degrado. Ovviamente, continueranno ad essere elevate anche le multe salate per chi verrà individuato.

Nel Centro Storico e in tutta la Città vogliamo lanciare lo slogan ‘Dare un posto al disordine/Ogni cosa al suo posto’. In particolare, alla Maddalena e nel resto dei vogliamo realizzare un presidio artistico per strada, con musica, attività teatrali e installazioni, che fa direttamente parte della prevenzione.

Inoltre, abbiamo in mente di assumere quaranta agenti di polizia locale entro quest’anno per migliorare i controlli nei quartieri più a rischio, come quelli del Centro Storico e di Sampierdarena”.