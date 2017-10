Genova, passa mozione FdI: finalmente una via intitolata a Quattrocchi

GENOVA. 3 OTT. “Ora dal Consiglio Comunale vi comunico con fierezza che la nostra mozione di Fratelli di Italia è passata. Avremo una strada o una piazza intitolata all’eroe genovese Fabrizio Quattrocchi”.

Il primo firmatario, il capogruppo genovese di Fratelli d’Italia Alberto Campanella, oggi ha esultato così su Facebook e in Sala Rossa.

Il provvedimento della maggioranza che sostiene il sindaco Marco Bucci è passato con 23 voti favorevoli, 14 contrari e 1 astenuto (Mario Baroni di Forza Italia).





No dell’ex vicesindaco ed attuale consigliere comunale del Pd Stefano Bernini e dei colleghi d’opposizione del Pd, della Lista Crivello e del M5S.

“Finalmente ci siamo riusciti – ha dichiarato il capogruppo regionale di FdI Matteo Rosso – un sincero grazie ai consiglieri comunali del Gruppo di Fratelli d’Italia Alberto Campanella, Antonino Sergio Gambino e Valeriano Vacalebre per aver promosso questa mozione sostenuta convintamente da tutta la maggioranza. Era un impegno nostro e una promessa di Giorgia Meloni fatta a Genova in campagna elettorale: è stata mantenuta”.

“Un plauso alla maggioranza di centrodestra in Comune a Genova – ha commentato la consigliera regionale del Carroccio Stefania Pucciarelli – per avere finalmente approvato la mozione che prevede l’intitolazione di una via alla Medaglia d’Oro al Valor Civile Fabrizio Quattrocchi, nonostante il vergognoso ‘niet’ della sinistra.

Auspico che il provvedimento sia di esempio e venga adottato anche da altri Comuni della Liguria.

Purtroppo, il regolamento della Regione non ci ha consentito di fare altrettanto perché l’intitolazione di una sala a Quattrocchi richiedeva l’unanimità da parte di tutti i gruppi consiliari.

Ricordo che il 13 marzo 2006 il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, su proposta del Ministro dell’Interno Giuseppe Pisanu, conferì al genovese Fabrizio Quattrocchi la Medaglia d’Oro al Valor Civile alla Memoria, con la seguente motivazione: ‘Vittima di un brutale atto terroristico rivolto contro l’Italia, con eccezionale coraggio ed esemplare amor di Patria, affrontava la barbara esecuzione, tenendo alto il prestigio e l’onore del suo Paese’.

L’addetto alla sicurezza fu ucciso il 14 aprile 2004 in Iraq dai terroristi islamici delle ‘Falangi verdi di Maometto’.

La scrittrice Oriana Fallaci dedicò al coraggioso genovese ed agli italiani ammazzati dal ‘Dio misericordioso e iracondo’ il suo libro intitolato: ‘La forza della ragione’.

Le città di Milano, Assisi e Castellabate hanno già dedicato una via a Quattrocchi. Analoghe decisioni sono state prese da altri Comuni, come quelli di Roma, Trieste e Firenze. In Liguria, il Comune di Brugnato ha deciso di intitolargli un ponte, ma quello di Genova finora aveva negato il ricordo del concittadino”.