Genova, parcheggi meno cari: lunedì parte la rivoluzione di Balleari e Bucci

GENOVA. 16 AGO. “Dopo l’approvazione in Consiglio Comunale della delibera relativa al nuovo impianto tariffario della sosta a pagamento denominata Blu Area, che ha stabilito una sensibile diminuzione delle tariffe orarie su tutto il territorio, si passa ora alla fase operativa che richiederà considerevoli interventi tecnici sulla segnaletica stradale e sui parcometri di pagamento della tariffa. Alla luce di ciò, considerando le difficoltà operative riconducibili anche al periodo estivo, l’Amministrazione ha concordato con il gestore Genova Parcheggi S.p.A. un’attivazione progressiva delle nuove tariffe”.

Lo ha comunicato oggi il Comune di Genova. Ecco il crono programma stabilito da Palazzo Tursi.

Lunedì 21 agosto le nuove tariffe della sosta saranno applicate nelle seguenti Isole Azzurre:





– piazza Acquaverde; via Andrea Doria; piazza Bandiera; via Brignole De Ferrari; via Carducci; via Ceccardi; piazza Colombo; via Frugoni; via Gramsci; via Maragliano; piazza Marsala; piazzale Mazzini; corso Podestà; via SS. Giacomo e Filippo; piazza dello Statuto; piazza Verdi; via Vernazza;

Lunedì 28 agosto le nuove tariffe della sosta saranno applicate nelle seguenti Isole Azzurre

– Mura delle Cappuccine; Mura di Santa Chiara; Mura del Prato; corso Aurelio Saffi; corso Solferino; largo Pacifici;

Venerdì 1 settembre le nuove tariffe saranno applicate a tutte le altre aree di sosta in concessione alla Genova Parcheggi S.p.A.

La piena operatività del sistema, con particolare riferimento all’utilizzo di tutte le modalità di pagamento attualmente in uso, è prevista verso la metà di settembre.

“Sin da subito – ha spiegato il vicesindaco ed assessore alla Mobilità Stefano Balleari – l’amministrazione comunale ha desiderato mantenere l’impegno di ridurre le tariffe dei parcheggi in città approvandone la delibera lo scorso 31 luglio.

Anche in questi giorni, nonostante l’azienda che gestisce il software di Genova Parcheggi sia chiusa per ferie sino al 25 agosto, stiamo facendo tutti i nostri sforzi per offrire ai genovesi e ai turisti la possibilità di usufruire prima possibile delle nuove tariffe.

Tuttavia, proprio a causa della non operatività della società informatica, siamo stati costretti a scaglionarne l’entrata in vigore secondo un calendario che s’inizierà lunedì 21, interessando le zone più centrali, per poi entrare completamente a regime a settembre”.

