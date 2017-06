GENOVA. 28 GIU. “Con l’Assemblea Provinciale di lunedì 3 luglio alle 20.30 al CAP si conclude il mio mandato di segretario provinciale. L’ultimo mio atto sarà accompagnare venerdì pomeriggio i segretari di circolo al Forum Nazionale PD a Milano. Spero saremo in tanti. Questo paese ha tanto bisogno di PD. E questo PD ha tanto bisogno di rigenerarsi. Sono convinto che potrà farlo solo partendo dai suoi circoli”.

Lo ha annunciato oggi il segretario del pd genovese Alessandro Terrile, a seguito della sconfitta al ballottaggio di domenica scorsa.

Alessandro Terrile sale comunque a Tursi perché ha conquistato un seggio da consigliere comunale.





“La sconfitta – aveva spiegato due giorni fa – è pesante, rotonda, storica. Generalmente le sconfitte non trovano padri. E’ un gioco antico a cui non voglio prendere parte. Ho sempre fatto politica a viso aperto, in prima linea, senza risparmio di energie nel bene e nel male. Non mi hanno fatto paura gli sputi, nè inorgoglito gli applausi. Per questo sento forte la responsabilità di questa sconfitta.

Le cause sono molte e hanno radici locali e nazionali. Avremo tempo per analizzarle tutte, mi auguro nel profondo, mi auguro collettivamente in un Congresso provinciale che sarebbe bene celebrare al più presto.

Cominceremmo quest’analisi con il piede sbagliato se ci dicessimo che abbiamo sbagliato candidato. Sarebbe l’ennesima scorciatoia per non arrivare alle ragioni profonde che parlano di sconfitte in Liguria negli ultimi tre anni.

A Gianni Crivello va il ringraziamento sincero per avere combattuto una battaglia difficile con intelligenza, inesauribile passione e generosità.

Vedere tanti di noi che si dividono sulle colpe di Renzi e le colpe di Orlando mi fa capire che la strada sarà lunga e dura. E che alcuni di noi preferiscono le liti interne alla fatica di trovare percorsi comuni.

Al nuovo sindaco Marco Bucci gli auguri di buon lavoro nell’interesse della città. In consiglio comunale faremo opposizione senza sconti e con la responsabilità che ci ha sempre contraddistinto.

Nella segreteria provinciale di domani, darò le dimissioni da segretario provinciale.

Non so se è un atto dovuto, vedo che in giro per l’Italia non tutti la pensano come me. Certamente è l’atto di chi vuole continuare a fare politica in prima linea e a viso aperto.

Infine, grazie ai militanti del PD, ai segretari di Circolo, agli elettori delle primarie. La nostra è una comunità preziosa che ha tanto bisogno di rigenerarsi.

Le sconfitte, se non saremo stolti, servono proprio a questo”.