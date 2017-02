GENOVA. 25 FEB. Un sabato come tanti. Genova violenta e in mano a loro. Commercianti che chiudono le serrande e residenti che si rifugiano in casa per la paura. Un’altra rissa fra stranieri è successa intorno alle 19,15 di oggi a Caricamento. Sul posto sono intervenute le Volanti della polizia, che hanno fermato un gruppo di giovani immigrati. Al momento, si registra un cingalese ferito che sarebbe stato accoltellato da un ecuadoriano, ma che per fortuna non risulta in pericolo di vita.

All’arrivo dei poliziotti, si è formata una piccola folla nei pressi dei portici di fronte a palazzo San Giorgio, sede dell’Autorità portuale.

La rissa, che avrebbe coinvolto una decina di persone, sarebbe scoppiata in un bar per futili motivi. Sono intervenuti anche i volontari del 118. La polizia sta indagando per identificare tutti gli autori della rissa e gli agenti avrebbero cercato la lama anche nei cassonetti della spazzatura.

Residenti e commercianti della zona hanno più volte denunciato il degrado del territorio abbandonato a sé stesso ed ormai diventato terra di nessuno.