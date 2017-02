Genova, in atto sgombero appartamenti criminalità organizzata

GENOVA. 21 FEB. Questa mattina, così come deciso in Prefettura in sede di riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, unitamente all’Arma dei Carabinieri e in stretta collaborazione con il Comune, la Questura ha proceduto allo sgombero di 4 appartamenti occupati dalla famiglia “Canfarotta/Lo Re”, oggetto di confisca.

Le operazioni, tuttora in corso con il trasloco delle masserizie, si sono svolte sinora regolarmente e hanno interessato gli immobili di Via Stefano Canzio nr. 4/1 e nr. 4/1A a Sampierdarena, Via Macelli di Soziglia nr. 4/2 nel Centro Storico e Salita Padre Umile nr. 8 e 10 a Coronata.

Al termine, gli appartamenti entreranno nella disponibilità dell’Agenzia Nazionale per i beni sequestrati alla criminalità organizzata presente sul posto con un proprio rappresentante.