Genova Giovane: balocchi di Natale ai bimbi non udenti

GENOVA. 23 DIC. Babbo Natale e i magici Elfi dell’ Associazione Genova Giovane, insieme ai volontari dell’ ASD Musica e Magia, hanno consegnato i balocchi per i bimbi non udenti dell’ Ente Nazionale Sordi. La consegna è avvenuta nella serata di ieri e i volontari che si sono presentati anche in alcune case delle famiglie genovesi.

“Ringraziamo il buon cuore dei numerosi cittadini – spiega il consigliere municipale di Sampierdarena Davide Rossi – che hanno donato tantissimi giocattoli permettendo la riuscita di questo gesto di solidarietà natalizia che è giunta già al 5 anno”.

La serata è proseguita con l’ animazione attraverso truccabimbi, palloncini modellati e vari giochi di gruppo che hanno annullato a tempo zero le barriere tra animatori e bambini, convinti che si debba lavorare in modo deciso al riconoscimento ufficiale della LIS ( lingua dei segni) e al superamento delle troppe barriere architettoniche, mentali e burocratiche con le quali le persone non udenti quotidianamente si devono confrontare.