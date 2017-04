GENOVA. 24 APR. “In considerazione delle condizioni climatiche che rendono critiche le temperature all’interno degli edifici a qualsiasi destinazione d’uso, in considerazione della particolare configurazione del territorio cittadino e della rilevante presenza di popolazione anziana, è stata emessa ordinanza del sindaco, Marco Doria, che autorizza l’accensione degli impianti di riscaldamento per un periodo di 8 giorni a partire da oggi, per un massimo di 6 ore giornaliere, a regime normale (temperature negli ambienti: 20° con 2° di tolleranza)”.

Lo ha comunicato nel pomeriggio il Comune di Genova.

Nell’accesso ai locali caldaia e nelle operazioni di accensione degli impianti, Palazzo Tursi rammenta alla cittadinanza i comportamenti di autoprotezione che i cittadini sono tenuti ad adottare in caso di allerta meteo.