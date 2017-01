Genova è accerchiata dalle fiamme a levante e a ponente

GENOVA. 17 GEN. Oltre al vasto incendio sul levante genovese sopra Nervi e ad Apparizione, un nuovo incendio è scoppiato sulle alture di Genova Pegli.

E se sono tutte rietrati i cinque nuclei famigliari sfollati per sicurezza dalle loro case, alle 5:30 di questa mattina è stata nuovamente chiusa l’autostrada A12 tra Genova Est e Nervi, si sta valutando di evacuare un condominio in via Bettolo, nei pressi dell’ex ospedale di Nervi e nuovi focolai si sono sviluppati sul crinale che sale sul Monte Fasce.

La brutta notizia è a ponente dove un altro fronte si è aperto nella notte a Pegli, vicino a via Salgari e lungo il crinale della Val Varenna.

Le fiamme sono arrivate in Pineta a Pegli a causa delle forti raffiche di vento.

Preoccupazione nella zona intorno alla pineta In Viale alla Pineta sono state spostate le automobili per permettere ai mezzi dei vigili di passare con più agilità. Le fiamme sono vicine all’autostrada A10, chiusa in direzione Genova tra Voltri e Pegli.

Tre palazzine sono state evacuate all’alba in via della Pineta. Una residente scrive su Facebook: “Le fiamme sono arrivate in Pineta a Pegli, dove abito, a causa delle forti raffiche di vento.

Ci stanno facendo evacuare la zona per sicurezza”.

Nel quartiere Orizzonte sono state sfollate almeno 300 persone. La protezione civile comunale ha attivato il numero verde 800.177.797. Chiuse le scuole Mazzini, Alessi e la scuola dell’infanzia di Varenna.

Nei suoi messaggi di ‘Alert’ Autostrada per l’Italia scrive consigliando di utilizzare la viabilità ordinaria: “Genova Voltri in entrata è chiuso al traffico verso Genova per incendio”. “Tratto Chiuso tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per incendio”.

“Coda di 2 km tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto per Tratto Chiuso Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Voltri”.

“Tratto Chiuso tra Genova Voltri e Genova Pegli per incendio Entrata consigliata verso Genova: Genova Pegli”.

“Coda di 2 km tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto per Tratto Chiuso Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Voltri”.

AGGIORNAMENTO ORE 09:48. Comune di Genova – Protezione Civile informa: Emanato il 17/01/2017 lo STATO DI ALLARME PER INCENDIO localita” Pegli. E” attivo il numero verde 800177797

AGGIORNAMENTO ORE 10:00. La situazione a Pegli sta migliorando. E’ attivo ancora un focolare ed i residenti stanno rientrando nelle case.