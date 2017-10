Genova, droga in mano a loro: arrestati spacciatori africani

GENOVA. 7 OTT. Ieri pomeriggio all’interno della stazione della metropolitana Darsena in via Gramsci, un africano ha ceduto, in cambio di 50 euro, tre involucri contenenti della droga ad un rapallese di 29 anni.

Le dosi, successivamente recuperate dalla pattuglia della Stazione Carabinieri di Maddalena, contenevano crack.

Il rapallese è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti e denunciato in stato di libertà per “favoreggiamento” poiché forniva dichiarazioni che favorivano il pusher straniero.





L’immigrato, un senegalese di 28 anni, è stato trovato in possesso di ulteriori 3 grammi di crack, di 1 grammo di eroina e di altri 130 euro, provento dell’illecita attività. Pertanto, è stato arrestato per “spaccio di sostanze stupefacenti”.

Ieri mattina, invece, una pattuglia dei carabinieri Sampierdarena, in via Grossi, ha fermato, dopo un breve inseguimento, un altro spacciatore straniero.

Si tratta di un 27enne del Gabon, gravato di pregiudizi di polizia, che sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di diverse dosi di “cocaina” per un peso complessivo di 5 grammi. Anche in questo caso, l’immigrato è stato arrestato per “detenzione ai fini di spaccio”.