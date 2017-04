Genova, donna defeca alla Stazione Brignole davanti ai passanti

GENOVA. 4 APR. Ha defecato sotto gli occhi di decine di passanti sbigottiti, proprio davanti all’ingresso principale della Stazione di Genova Brignole, sul marciapiede davanti al varco che porta alle biglietterie e al corridoio centrale verso i treni.

Una donna, conosciuta nella zona come una senza tetto che chiede con insistenza a chiunque le capiti a tiro dei soldi per cappuccini, focaccia e panini, si trovava in piedi davanti alla stazione genovese, in piazza Verdi, quando all’improvviso, davanti a tutti, si è tirata su la gonna, si è piagata leggermente in avanti, e ha defecato senza nemmeno accucciarsi. Poi, come se nulla fosse, si è semplicemente riabbassata la gonna 8evidentemente non porta biancheria intima) e ha continuato a guardarsi intorno, con la medesima ‘nonchalance’.

Tra le tante persone che hanno assistite incredule alla scena, c’era anche chi ha filmato il tutto con il suo smartphone e ha inviato il video alla nota pagina Facebook “Cresciuti Disagiati”, che lo ha pubblicato. Qui il video ha già superato le 11.000 visualizzazioni e continua a raccogliere commenti di genovesi che, tra incredulità e sarcasmo, non possono che, ormai, combattere con l’arma dell’ironia anche questa ennesima testimonianza del degrado dilagante nel capoluogo ligure.

M.F.