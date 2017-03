Genova, decine di furti ai crocieristi: prese le ladruncole bosniache

GENOVA. 20 MAR. Avevano già messo a segno diversi colpi fra i turisti di Roma. Poi, segnalate alle forze dell’ordine, da qualche tempo si erano spostate a Genova mischiandosi fra i turisti che scendono dalle navi da crociera alla Stazione Marittima.

Tre giovani ladruncole bosniache sono state pizzicate l’altro giorno dai carabinieri, che hanno utilizzato anche le telecamere per indagare sulle decine di denunce presentate nei mesi scorsi. Una delle tre è stata arrestata in flagranza di reato. Le altre due ladruncole sono state fermate e denunciate. Secondo gli investigatori, avrebbero mezzo a segno circa 50 colpi dall’inizio dell’anno. In sostanza, con mosse filminee, le professioniste del furto rubavano portafogli ed oggetti di valore da borse, zainetti e valigie.