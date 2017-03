GENOVA. 18 MAR. Dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di ieri è stato svolto un servizio coordinato a largo raggio di controllo del territorio disposto dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Genova sull’intera provincia, in sinergia tra i vari reparti dipendenti, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con una particolare attenzione al centro storico e Sampierdarena. L’attività, che risponde alle esigenze di sicurezza per tutta l’area cittadina e della provincia, ha visto impiegati 85 militari e 35 mezzi, con il supporto del 15° Nucleo Elicotteri di Villanova d’Albenga. Al termine del servizio sono stati conseguiti i seguenti risultati:

§ nr. 2 persone tratte in arresto: il Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Genova Centro, all’interno di un bar, traeva in arresto un senegalese di 25 anni, gravato da pregiudizi di polizia specifici e dalla misura cautelare del divieto di ritorno nel Comune di Genova, poiché in cambio di 100 euro, cedeva 5 dosi di crack ad un genovese di 37 anni.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile, in via Struppa, traevano in arresto per resistenza a pubblico ufficiale ed interruzione di pubblico servizio un marocchino di 45 anni, con pregiudizi di polizia, il quale, posizionatosi in mezzo alla via a torso nudo, bloccava un mezzo pubblico asserendo di essere stato picchiato da sconosciuti. Lo stesso, all’arrivo dei militari, cercava di colpire uno di loro con una cintura. Portato in Caserma per accertamenti, minacciava e ancora una volta tentava di colpire gli operanti.

§ nr. 8 persone deferite in stato di libertà per vari reati: I.O. 33 enne romeno, con pregiudizi di polizia, per aver violato l’ordinanza di divieto di ritorno nel Comune di Genova; F.M., mauriziano di 27 anni, senza fissa dimora e gravato da pregiudizi di polizia, è stato deferito per inottemperanza all’ordine di espulsione; M.G. 19 enne del Gambia, senza fissa dimora, denunciato per ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale; M.O., marocchino di 42 anni, gravato da pregiudizi di polizia, senza fissa dimora, risultato inosservante al decreto si espulsione; R.A.e M.C., romene di 21 e 20 anni, poiché avevano appena asportato da un bazar due paia di pantaloni del valore di 60 euro, recuperati e restituiti all’avente diritto. A.F. marocchino di 35 anni, con pregiudizi di polizia, deferito per evasione in quanto non reperito presso la propria abitazione ove è sottoposto alla detenzione domiciliare per resistenza a pubblico ufficiale; A.K., tunisino di 35 anni, con pregiudizi di polizia e senza fissa dimora, responsabile del furto di alcuni generi alimentari da un supermercato di via Bombrini e, pertanto, deferito per furto aggravato e per ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale.

Nello stesso contesto sono stati segnalati alla Prefettura di Genova, quali assuntori di stupefacenti, 3 giovani genovesi poiché trovati in possesso di 3,5 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina ed hashish, sequestrata. Inoltre, l’attività di controllo ha riguardato:

– nr. 57 posti di controllo alla circolazione stradale;

– nr. 400 persone controllate;

– nr. 246 mezzi controllati;

– nr. 19 contravvenzioni elevate al codice della strada;

– nr. 1 patente di guida ritirata ed un automezzo sottoposto a fermo amministrativo;

– nr. 25 esercizi pubblici ispezionati.