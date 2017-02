GENOVA. 16 FEB. Ancora una rottura di un tubo dell’acqua di Iren a Genova. Ieri sera in via Ferri, a Fegino, è scoppiata una tubatura provocando un geyser piuttosto alto essendo la tubatura in forte pressione.

In via Ferri, tratto a monte di via Borzoli, è stato istituito un senso unico alternato, senso unico alternato che è tutt’ora attivo per svolgere i lavori del caso.

Il termine dei lavori è previsto per questa mattina con asfaltatura a caldo del tratto interessato allo scavo.

La fornitura d’acqua nella zona è stata interrotta per consentire l’intervento di messa in sicurezza della conduttura.