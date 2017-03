GENOVA. 17 MAR. I carabinieri delle Stazioni San Tedoro, Maddalena e Centro hanno svolto un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel centro di Genova che ha portato all’arresto in flagranza di reato di quattro persone. Si tratta di 2 genovesi e di 2 africani.

I primi sono stati fermati in via Borgo degli Incrociati mentre cedevano un involucro, successivamente recuperato, con all’interno 2 grammi circa di eroina. I due spacciatori genovesi sono stati identificati in un 61enne e un 53enne, entrambi gravati da pregiudizi di polizia. A seguito di perquisizioni domiciliari, sono stati sequestrati ulteriori 7 grammi di droga, 500 euro in contanti, un bilancino di precisione e tutto il materiale necessario al confezionamento delle dosi.

Gli altri due sono stati acchiappati in via di Prè, dove un immigrato 29 enne del Gabon, senza fissa dimora e con pregiudizi di polizia, dietro corrispettivo di 60 euro, cedeva ad un 30enne un paio di dosi di crack, e in via San Bernardo, dove un immigrato marocchino, anche lui con pregiudizi di polizia, cedeva ad un cliente 1 grammo di cocaina. Il pusher nordafricano,sottoposto a perquisizione, veniva trovato in possesso di ulteriore mezzo grammo della stessa sostanza, un bilancino di precisone, materiale atto al confezionamento dosi e 170 euro provento dell’illecita attività.