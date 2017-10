GENOVA. “Si definiscono lupi ma sono sciacalli. L’ assemblea antifascista Genovese è composta da realtà che sostengono attivamente le lotte dei lavoratori, dei precari, dei migranti, degli studenti.

Abbiamo manifestato con i lavoratori Ilva , attraversato le mobilitazioni studentesche, lottato contro le grandi opere e per la difese del territorio; sostenuto la natura pubblica delle aziende contro le privatizzazioni, promosso le lotte per il diritto alla casa per tutti, siamo per accoglienza diffusa e sostenibile e riconosciamo ogni differenza di genere senza distinzioni.

Insistiamo tutti uniti perché non riusciamo ad accettare la legittimazione nella nostra città di sedi fasciste e naziste che intendono fomentare paura, violenza e intolleranza distraendo dalle reali cause di impoverimento in cui ci troviamo.





Invitiamo tutti i cittadini liberi, progressisti, sensibili e determinati che non accettano il fascismo a rimarcare questo sentimento di rigetto per non permettere che una realtà obsoleta perdente e volta all odio e alla morte rialzi la testa.

Non rimaniamo indifferenti, scendiamo in piazza uniti dietro un unico striscione: Genova Antifascista”.

E’ il comunicato degli Attivisti di Genova Antifascista pubblicato su Facebook, che invita alla mobilitazione con il presidio in programma in Piazza Corvetto dalle 14 di oggi contro l’apertura della sede dell’associazione socio-politica-culturale La Superba in via Serra a Genova (Poco sopra piazza Corvetto) che fa capo al movimento di estrema destra Lealtà Azione.

AGGIORNAMENTO

Alla manifestazione di oggi hanno partecipato circa un centinaio di persone, in prevalenza dell’area antagonista e dei centri sociali. Per fortuna, non si sono registrati scontri.