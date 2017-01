Genova, allarme bomba in Via Caprera: traffico deviato

GENOVA. 4 DIC. Allarme bomba per una misteriosa valigetta (al momento in via di verifica) che sarebbe stata lasciata di fronte alla filiale della Banca Nazionale del Lavoro di Genova Sturla, che si trova in Via Caprera, di fronte al noto Pub Hemingway, poco prima dell’incrocio con via Orsini e via Cavallotti.

In questo momento gli artificieri sono sul posto e stanno verificando l’effettiva pericolosità del presunto ordigno. Davanti alla BNL sono arrivate anche diverse pattuglie della Polizia Municipale che hanno messo subito in atto modifiche al traffico per impedire la circolazione, sia pedonale che veicolare, entro tutto il raggio d’azione di fronte all’istituto di credito.

La zona è quindi delimitata dal nastro bianco e rosso e nè i pedoni nè tantomeno le auto, possono al momento attraversare via Caprera che si trova pertanto, al momento, spezzata in due, con i mezzi che vengono dirottati altrove.

M.F.

