Genova Albaro, cinghiali fuori dal bar ‘dei vip’ a mezzogiorno

GENOVA. 21 GEN. Quattro cinghiali adulti in Piazza Leonardo da Vinci, nel pieno centro del quartiere di Albaro, a pochi metri dal noto bar ‘La Piazza’, passata proprietà della figlia dell’ex Presidente della Regione Liguria Sandro Biasotti e notoriamente frequentato da molti vip e personaggi della cosiddetta ‘Genova bene’.

E’ questo il ‘quadretto familiare’ catturato dal genovese che intorno all’ora di pranzo di oggi, trovandosi a transitare lungo via Ricci, in direzione di via Boselli, all’altezza di piazza Leonardo Da Vinci, proprio all’incrocio con via Monte Zovetto, ha notato la famigliola di ungulati che si guardavano tranquillamente intorno, fermi a metà dell’attraversamento stradale, all’inizio dell’aiuola spartitraffico.

Già diverse volte, negli ultimi mesi, sono stati documentati (anche da noi) diversi avvistamenti di gruppi di cinghiali in giro per il capoluogo ligure. E le foto di ungulati a spasso anche per il quartiere di Albaro non sono certo una novità. Ma che adesso addirittura gli animali selvatici si spingano fino a pochi metri da negozi, supermercati e locali tutti in orario di apertura al pubblico, in una zona molto vitale e frequentata, in pieno giorno, alla luce del sole, in mezzo al traffico e alla gente, è perlomeno singolare. Sperando non diventi un’abitudine.

M.F.