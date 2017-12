Genova, 400mila euro nascosti nel furgone: arrestato marocchino

Oggi pomeriggio un marocchino, che stava per imbarcarsi con un furgone dal porto di Genova su una nave in partenza verso il suo Paese, è stato arrestato dalla polizia di frontiera con l’accusa di riciclaggio di denaro.

L’immigrato è stato trovato in possesso di un’ingente somma nascosta nei doppi fondi del veicolo mentre era a ponte Caracciolo.

Secondo i primi accertamenti, si tratta di almeno 400mila euro in contanti. Sono stati sequestrati anche diversi tablet e smartphone.





Il marocchino proveniva da Milano ed era diretto a Tangeri. Il furgone era stato segnalato come sospetto. Risulta che il nordafricano sia arrivato a Genova stamane e abbia lasciato il veicolo nei pressi del porto per poi girare in città.

Non si sa ancora chi abbia incontrato. In ogni caso, è tornato all’imbarco nel pomeriggio ed è stato fermato dalla polizia.

I soldi erano custoditi in vari sacchetti di plastica e si sta indagando per capire se siano i proventi di attività illecite, come lo spaccio di droga, oppure altro.

Fra le altre ipotesi al vaglio degli investigatori, infatti, anche quelle di contatti con organizzazioni legate ad estremisti islamici o ad associazioni criminali nel Nord Africa.

Nelle operazioni di recupero del denaro, nascosto nel furgone, sono intervenuti, oltre agli agenti della polizia di frontiera, anche i tecnici dei vigili del fuoco.

Il marocchino arrestato sarà ascoltato dal pm nelle prossime ore. Indagini in corso.