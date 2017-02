Genova 2017, regole M5S: altro che candidati fuori dal coro

GENOVA. 12 FEB. Altro che candidati fuori dal coro. Tutti schierati con regole precise, ma vergate dall’algoritmo M5S secondo i diktat del “Metodo Genova”. Tra i pentastellati genovesi non è più tempo dei Paolo Putti (l’ex capogruppo comunale fuoruscito dal Movimento) e degli obiettivi, partecipati e condivisi, della prima ora. I quattro candidati sindaco alle prossime elezioni di primavera sono Luca Pirondini, Marika Cassimatis, Enrico Petrocchi, De Marco. Nei prossimi giorni si affronteranno nelle ormai note “graticole”, ossia incontri pubblici, che saranno organizzate nella sala del Cap in via Albertazzi venerdì 17, sabato 18 e venerdì 24 febbraio.

“Le possibili domande per le graticole – si legge sul blog di Beppe Grillo – saranno rese pubbliche e comunicate ai candidati prima dell’inizio dei confronti. Sarà possibile aggiungere domande a piacere da parte del pubblico. Per raggiungere la soglia minima delle quote di genere in Consiglio Comunale saranno riaperte le candidature online a consigliere comunale con il MoVimento 5 Stelle a Genova per tutte le donne aventi diritto. Per completare le liste sono aperte nuovamente anche le candidature online per i Municipi di Genova”.

Ecco il link per visionare il “Metodo Genova”: http://www.beppegrillo.it/immagini/Metodo%20Genova.pdf