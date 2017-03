GENOVA. 14 MAR. Verso le elezioni comunali di Genova 2017. Simone Regazoni (Pd) oggi ha ritirato la sua autocandidatura alle primarie “visto che il Pd non le farà”. Il centrosinistra finora non ha ancora ufficializzato il nome. Il centrodestra lo esprimerà la prossima settimana. Intanto, Marika Cassimatis, insegnante genovese, da stasera è ufficialmente la candidata sindaca del Movimento 5 Stelle come annunciato sul blog di Beppe Grillo. Lo hanno deciso prima le “graticole” e poi il voto degli attivisti.

Cassimatis ha ottenuto 362 voti, superando al ballottaggio interno Luca Pirondini, che ne ha presi 338. Sono stati 700 gli “iscritti certificati” che oggi hanno partecipato alla votazione online.

“Non è mio uso fare battaglie politiche calunniando gli avversari, preferisco essere valutata per quello che ho fatto di concreto e per quello che sono ora. Ed è questo il criterio che suggerisco di utilizzare. Perché il Movimento si merita un dibattito politico alto” aveva spiegato stamane sulla sua pagina facebook la neocandidata sindaca del M5S, che poi ha elencato il suo curriculum vitae:

Laurea in Scienze Politiche conseguita il 14/02/1986 voto 110/110 e lode;

Laurea in Geografia conseguita il 25/01/1993 voto 110/110 e lode;

Dottorato di ricerca in Scienze geografiche, cartografiche ed ambientali conseguito a Giugno 1995;

borse post- dottorato presso Università di Genova dal 3/05/1996 al 2/11/1999 ( tre annualità); borsa di studio del CNR usufruita presso l’Istituto Cermosem dell’Università di Grenoble, Francia, nel semestre giugno-novembre 1997. Livello qualificazione internazionale ISCED6

Lingue conosciute: Inglese (B2) Francese (B2) Greco moderno (B2)

Abilitazione all’insegnamento della Geografia economica (classe di concorso 039A) e docente in ruolo dal settembre 2001 per Geografia, presso l’Istituto Tecnico Commerciale Statale C.Rosselli, Genova, Sestri-Ponente.

Coordinatrice del dipartimento Indirizzo Turismo presso lo stesso Istituto.

All’attivo numerose pubblicazioni scientifiche di argomento geografico su riviste di Geografia, nazionali ed estere. Docente di corsi per la formazione dei docenti in didattica cooperativa e peer education.

Docente referente per Progetto transfrontaliero franco-italiano Europeo EUROP, 2012-2013; docente referente per il progetto PERSONA contro la dispersione scolastica del Programma Operativo obiettivo “Competitività regionale e occupazione” Fondo Sociale Europeo 2007/2013.Docente referente per progetto Iniziative didattiche di prevenzione e di contrasto della dispersione scolastica a.s 2014-2015, a.s 2015_2016; as 2016-2017.

Dirigente sindacale provinciale per il sindacato di base Gilda degli insegnanti e attivamente coinvolta nel comitato referendario Referendum Sociali, contro la riforma della scuola L.107/2015, e nel comitato La scuola dice NO, contro la riforma costituzionale.

Attivista del Movimento 5 Stelle dal Novembre 2012, data di iscrizione al Meetup Genova Amici di Beppe Grillo Gruppo storico: Gruppo di Lavoro Cultura con progetti sulla promozione e il coinvolgimento della cittadinanza alla fruizione del patrimonio storico culturale della città, partecipazione alle attività del Gruppo Territoriale Medio Levante, del GT Levante e GT Centro Ovest. Partecipazione attiva al gruppo di lavoro nazionale Stati Generali della Scuola.