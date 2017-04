Genova, 17enne di Molassana tenta di uccidersi per amore gettandosi dal Ponte Monumentale

GENOVA. 15 APR. La delusione, il dolore, la disperazione per quell’amore infelice lo ha distrutto al punto da convincerlo di non poter più vivere senza quella ragazza. Così, a soli 17 anni, uno studente genovese, residente nel quartiere di Molassana, ha raggiunto oggi il centro cittadino del capoluogo ligure con il preciso obiettivo di togliersi la vita. Poi si è arrampicato sul Ponte Monumentale, ha scavalcato la balaustra ed ha tentato di gettarsi di sotto. Il suo intento era infatti quello di morire sul colpo, lanciandosi nel vuoto per sfracellarsi su via XX Settembre.

Fortunatamente però, alcuni passanti però lo hanno notato mentre si apprestava a mettere in atto il suo piano folle e disperato ed hanno chiamato il 112. Immediatamente si è precipitata sul posto una gazzella dei Carabinieri del nucleo radiomobile che sono riusciti a fermarlo. I militari lo hanno afferrato all’improvviso dopo averlo distratto facendolo parlare un po’. Poi il 17enne è stato accompagnato in ospedale dove è stato ricoverato e si trova ancora in osservazione.

M.F.