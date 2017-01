Genoa, tutto pronto per la sfida di stasera a Roma

GENOVA 18 GEN. Un’ora e passa di rifinitura per fare la gamba e pesare le indicazioni provenienti dal campo, prima del trasferimento allo stadio Olimpico previsto tra qualche ora. Mister Juric sta valutando le cose e facendo i conti, a livello di formazione, con lo stato di salute e le condizioni di alcuni elementi.

Pure il freddo polare di questi giorni sta colpendo all’interno del gruppo, qualcuno insomma non è al meglio ed è a rischio forfait. Nel ritiro di Roma il Grifone ha fatto le prove generali ripassando gli schemi e provando l’assetto da opporre ai biancocelesti di Inzaghi, in una sfida (diretta tv su Rai 2, ore 21) che mette in palio il passaggio ai quarti, dove la vincente troverà l’Inter sbarazzatasi a fatica del Bologna.

Come dire. Qualche complicazione last minute che ingarbuglia i piani originari, ma non spegne la voglia di dare battaglia per superare il turno.