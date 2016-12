Genoa, tutto pronto per la sfida del “Grande Torino”

GENOVA 22 DIC. Una bella giornata di sole ha dato il buongiorno alla squadra del Genoa arrivata ieri nella cintura torinese, circondata dai monti pieni di neve dopo le recenti precipitazioni, per preparare la partita con i granata. La lunga attesa per il match di questa sera è stata spezzata in mattinata dal trasferimento presso un impianto sportivo nel centro cittadino, per la sessione di rifinitura funzionale a riscaldare i muscoli e ottimizzare la quadratura del cerchio sotto l’aspetto tattico. Il risveglio neuro-muscolare si è concluso nel giro di mezzora, senza nuovo lavoro per lo staff medico e il personale sanitario. Nonostante le numerose assenze, sarà un Genoa competitivo quello che proverà a dare filo da torcere al Torino, avanti di due punti rispetto al Grifone. Al termine del collaudo il team è rientrato nell’hotel che ospita il ritiro.