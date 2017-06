Genoa, tramonta il ritorno di Mimmo Criscito

GENOVA 27 GIU. Sembrava una possibilità concreta, visto l’amore corrisposto, quella di poter vedere il ritorno di Mimmo Criscito al Genoa con la fascia di capitano al braccio.

Ma gli indizi delle ultime giornate di calciomercato porterebbero ad uno stop, o comunque ad un rallentamento, della trattativa per il difensore dello Zenit di San Pietroburgo.

Il presidente Preziosi avrebbe detto ai media “Criscito ci ha ripensato dopo averci cercato per tornare”, una dichiarazione vera a metà visto che il forte ingaggio che percepisce in Russia potrebbe essere stato il vero muro invalicabile in questa trattativa.





Per la difesa il nome di Ranocchia dall’Inter resta di stretta attualità.

Fc