Genoa, tifosi preparano la trasferta di Torino

Scaldano i motori i supporter del Grifone per la sfida di sabato (ore 15) allo stadio Olimpico di Torino, una delle trasferte tradizionalmente più partecipate nel calendario rossoblù.

Anche i non titolari di tessere del tifoso possono acquistare i biglietti del settore ospiti (1.489 posti), reperibili al costo base di 20 euro presso i punti vendita del circuito Listicket e on-line su www.listicket.com. L’ultima gara del girone di andata. Diversi i club che hanno previsto l’organizzazione di pullman per raggiungere il capoluogo piemontese. Tra questi il Genoa Club Amt con i Figgi do Zena, il Genoa Club Bonilauri con I Portuali Voltri, il Genoa Club Oregina, il Red and Blue. Si annuncia un piccolo, grande esodo per chiudere l’anno in bellezza.