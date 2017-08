Genoa, tifosi preparano la trasferta col Sassuolo

GENOVA 16 AGO. Prima trasferta di campionato e primo esodo per la sfida di domenica con il Sassuolo (ore 20:45).

Dopo il pellegrinaggio pre-campionato e i viaggi disegnati sulla mappa dei test amichevoli, al Mapei Stadium di Reggio Emilia saranno centinaia i supporter a incitare Perin e compagni. Una carovana di pullman è in via di allestimento da parte dei circoli più presenti. I club Bonilauri, Figgi do Zena e Amt, Oregina e Red and Blue stanno raccogliendo prenotazioni. Si prevedono oltre mille tifosi al seguito del team per l’esordio nella Serie A Tim 2017/18, decima partecipazione consecutiva al massimo campionato per il club più antico d’Italia.

I tagliandi ospiti di Tribuna Nord sono riservati ai titolari di tessera del tifoso e reperibili, al costo 20 euro più diritti, presso i punti vendita abilitati VivaTicket e le filiali autorizzate del gruppo Banco Popolare. I tifosi ospiti residenti in regioni diverse però dalla Liguria possono acquistare il settore ospiti anche se sprovvisti di tessera del tifoso. Per i residenti nella regione Liguria la vendita del Settore Ospiti si concluderà sabato 19 agosto alle ore 19. ù





I biglietti acquistati in Tribuna Nord non sono cedibili: per tale tipologia di tagliandi non è ammesso il cambio di nominativo. Un altro settore destinato ai tifosi del Genoa è quello della Tribuna Est Laterale. Gli Under 14 residenti nella regione Liguria potranno acquistare biglietto in Tribuna Nord – settore ospiti pur in assenza della tdt. Per ragioni tecniche il biglietto potrà essere acquistato il giorno della partita esclusivamente presso la biglietteria dedicata.