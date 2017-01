Genoa, tiene la media spettatori rossoblu

GENOVA 30 DIC. In un contesto non semplice, la piazza genoana tiene. Non solo con il nuovo record di abbonati stabilito nelle ultime cinque stagioni (18.041). La media spettatori ricalca, grosso modo, l’annata precedente. Al giro di boa, quasi, del girone di andata, le presenze medie a incontro si attestano a 21.169. Il calo è impercettibile rispetto alla media finale del 2015/16 (21.359). Nella scala nazionale il Grifo si colloca nella top-ten, proprio come per punti e risultati conquistati da club e squadra nell’ultimo decennio. Per la precisione al settimo gradino dietro Inter (43.595), Milan (42.501), Juventus (40.122), Napoli (30.144), Roma (28.910) e Fiorentina (26.031). Un dato che evidenzia il senso di appartenenza e il seguito di cui gode il Genoa, che tornerà in campo l’8 gennaio a Marassi con la Roma. Una partita che attirerà al Ferraris il pubblico delle occasioni importanti.