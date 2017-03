Genoa, sospiro di sollievo: nessuna lesione per Izzo

GENOVA 21 MAR. Il Genoa Cricket and Football Club comunica che gli accertamenti effettuati all’Istituto Il Baluardo dal difensore Armando Izzo non hanno evidenziato alcuna lesione muscolare acuta ai flessori della coscia sinistra. Nell’ambito delle indagini diagnostiche è emersa una pregressa cicatrice a carico del muscolo semitendinoso responsabile della sintomatologia in atto. L’atleta svolgerà un lavoro differenziato nei prossimi giorni e successivamente sarà sottoposto a un nuovo controllo prima del ricongiungimento al gruppo.

Un sospiro di sollievo per Andrea Mandorlini, che potrà continuare ad avere disponibile il difensore campano in un momento difficile, il giocatore forse più in forma della rosa rossoblù.