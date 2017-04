Genoa, si va verso lo Juric bis

GENOVA 10 APR. Via Mandorlini e ritorno di Ivan Juric: sembra questa la scelta per l’ennesima inversione di rotta del presidente Enrico Preziosi in questa stagione maledetta.

Il tecnico ravvenate ha inanellato una serie di risultati negativi quasi da record ed ora il Crotone terz’ultimo dista appena nove punti: occorre sicuramente un cambio di tendenza di risultati anche se il calendario che attende i rossoblù è davvero terribile.

Sembrava in corsa per la panchina anche l’allenatore della primavera Stellini ma la sua inesperienza in un momento così delicato sembrava un azzardo. Allora si va verso uno Juric bis a pochi mesi dalla sua cacciata.

fc