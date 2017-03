Genoa, settimo posto come media spettatori al Ferraris

GENOVA 14 MAR. In settima posizione per affluenza media allo stadio. Il Genoa e la tifoseria rossoblù si confermano sotto questa voce nell’elite del calcio italiano, inserendosi nella famiglia delle “sette sorelle” che attirano di più. Sono saliti a 21.796 infatti gli spettatori medi a partita dopo il pienone nel derby. Un dato che riflette lo zoccolo duro che i genoani garantiscono, quantunque l’incidenza ai botteghini, rispetto al passato più o meno recente, abbia un peso inferiore nel computo delle entrate.

La classifica dice prima Inter con 44.602 spettatori, seguita da Milan con 39952, Juventus a 39635, Napoli 33789, Roma 28586, Fiorentina 26353. Per via dei parametri vigenti, il club di Villa Rostan risulta in posizioni più defilate, invece, per quel che concerne il ranking dei proventi per gli introiti dei diritti televisivi. Per aumentare il tasso di competitività all’interno del nostro calcio, e allentare la forbice tra primi e ultimi, forse varrebbe la pena riconsiderare determinati aspetti.