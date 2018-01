Genoa-Sassuolo, formazione: Lapadula si candida

Sono ventitré i giocatori arruolati per la prima sfida del 2018, in programma sabato al Ferraris con calcio d’avvio alle ore 15.

La sessione di rifinitura eseguita al Centro Sportivo Signorini ha sciolto gli ultimi nodi, dopo che lo staff tecnico ha tenuto sulla corda in settimana i giocatori, vista l’importanza di iniziare con il piglio giusto. A Marassi sarà battaglia per allungare la serie positiva. L’ultimo allenamento non ha visto il recupero di Izzo, alle prese con la febbre perdurante che lo tiene sotto scacco. E invece ha certificato il rientro di Biraschi, in spolvero nelle ultime esibizioni. Questi i convocati con i relativi numeri di maglia: 1 Perin, 2 Spolli, 3 Gentiletti, 4 Cofie, 8 Bertolacci, 10 Lapadula, 11 Taarabt, 13 Rossettini 14 Biraschi, 16 Galabinov, 19 Pandev, 20 Rosi, 21 Brlek, 22 Lazovic, 23 Lamanna, 27 Ricci, 30 Rigoni, 38 Zima, 40 Omeonga, 49 Rossi, 64 Pellegri, 87 Zukanovic, 93 Laxalt.

Ufficiali di gara Genoa-Sassuolo

Arbitro: Piero Giacomelli

Assistenti: Alessandro Costanzo e Daniele Bindoni

Quarto Ufficiale: Marco Serra

Var: Daniele Orsato

Var1: Livio Marinelli