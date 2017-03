Genoa, sabato presentazione del ritiro di Neustift 2017

GENOVA 30 MAR. Sabato 1° aprile al Centro Sportivo Signorini avrà luogo la conferenza di presentazione del ritiro che la prima squadra effettuerà nel mese di luglio in Austria, nella località di Neustift im Stubaital, dove da dodici stagioni non consecutive svolge la prima parte di preparazione estiva. La Val Stubai ospiterà anche quest’anno rappresentative nazionali e squadre di club, grazie alla specializzazione acquisita negli anni, a suggello della naturale vocazione per le discipline invernali e le attrattive paesaggistiche offerte dal territorio.

Da Neustift è in partenza per la circostanza una delegazione composta dal presidente del consorzio turistico Sepp Rettenbacher, dal direttore Roland Volderaurer e dall’addetto Gebhard Schoepf, oltre che da altri rappresentanti come il titolare del Vitalhotel Edelweiss Roland Pfurtscheller e il responsabile delle strutture Ernst Ribis dove si terranno i camp rivolti ai giovani nella vicina Fulpmes. Alla conferenza sono invitati tutti i giornalisti e operatori dell’informazione, a seguire sarà disponibile per i media il tecnico Andrea Mandorlini.