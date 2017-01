Genoa-Roma, pagelle LN: male Laxalt e Ocampos

GENOVA 8 GEN. Sfortunato ko interno per il Genoa contro la Roma, decide un’autorete di Izzo comunque autore di una prova poco sotto la sufficienza. Male anche Laxalt e Ocampos mentre gioca un ottimo match Ninkovic.

Ecco le pagelle Ln della sfida del Ferraris:

PERIN: 6 Bravissimo in alcune parate, una è una prodezza. Esce per infortunio

IZZO: 5,5 Buona prestazione ma sul voto pesa l’autogol che decide il match

BURDISSO: 6 Fatica contro Dzeko ma non sfigura nonostante il divario fisico

MUNOZ: 5 Le ali della Roma dalla sua parte sfondano come il coltello nel burro.

LAZOVIC: 6 Fa il compitino senza sfigurare ma senza eccellere

COFIE: 5 Sbaglia degli appoggi elementari. Un passo indietro rispetto agli scorsi match.

RIGONI: 6 Arretrato nella mediana punge meno in avanti ma il suo apporto è sempre prezioso

LAXALT: 5 Non riesce mai a saltare l’uomo e a rendersi pericoloso

NINCKOVIC: 6 La qualità non si discute e dai suoi piedi nascono le occasioni da gol

SIMEONE: 5,5 Chiuso nella morsa di Fazio e Rudiger fa fatica a rendersi pericoloso

OCAMPOS: 5,5 Fumoso spesso si perde nei dribbling su se stesso

LAMANNA: 6

EDENILSON: 6

PINILLA: 6

JURIC: 6

fc