Genoa-Roma, formazione: Pinilla in panchina

GENOVA 8 GEN. Al termine del ciclo settimanale degli allenamenti lo staff tecnico ha comunicato l’elenco dei convocati del Genoa di mister Juric per la sfida con la Roma, in programma domenica allo stadio Ferraris (ore 15). Sono ventitré i giocatori a disposizione. Tra loro i neo acquisti Beghetto, Morosini e Pinilla. Prima chiamata anche per il centrocampista della Primavera Alessandro Quaini (anno di nascita 1998). Questi i nominativi degli elementi presenti in ritiro con i rispettivi numeri di maglia. 1 Perin, 2 Edenilson, 3 Gentiletti, 4 Cofie, 5 Izzo, 8 Burdisso, 9 Simeone, 11 Ocampos,14 Biraschi, 16 Beghetto, 21 Orban, 22 Lazovic, 23 Lamanna, 24 Munoz, 27 Pandev, 29 Fiamozzi, 30 Rigoni, 32 Morosini, 38 Zima, 51 Pinilla, 59 Quaini, 93 Laxalt, 99 Ninkovic.