Genoa, rifinitura ok in vista dell’Atalanta

GENOVA 1 APR. Collaudo regolare alla vigilia per il Genoa a caccia di un risultato positivo che porti in dote punti e serenità. Il gruppo è pronto e gli allenamenti sono ormai alle spalle per il match contro l’Atalanta dell’ex Gasperini. Nella sessione effettuata in mattinata al Centro Signorini mister Mandorlini ha fatto sostenere le rifiniture tattiche, con lo sguardo incollato al campo per l’ultimo controllo. Un’altra settimana di lavoro intenso con squadra e staff.

Le biglietterie dello stadio Ferraris, situate in via Monnet e affacciate sul piazzale antistante la tribuna, apriranno i battenti domenica alle ore 10. Oltre mille i supporter ospiti in viaggio verso il quartiere di Marassi e che potranno acquistare i tagliandi anche il giorno della gara, solo però se in possesso di tessera del tifoso, per tutti i settori tranne che quello a loro riservato (la prevendita per il settore ospiti termina sabato sera). Questi i prezzi base dei tagliandi reperibili pure al Genoa Museum and Store, nelle ricevitorie Lottomatica e sul sito www.listicket.com: Tribuna Inferiore Centrale: 100 euro (*50), Tribuna Superiore: 50 euro (*25), Distinti 40 euro (*20), Gradinata 20 euro (*10).