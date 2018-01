Genoa, rientrato in gruppo Pellegri

Primo rientro tra i giocatori reduci da influenza. Nella seconda seduta di ieri si è riaggregato al gruppo Pietro Pellegri. Il più giovane autore di una doppietta nella storia della Serie A Tim, nonché il più precoce esordiente ex aequo con il romanista Amadeo Amadei, ha superato il problema che lo aveva bloccato, tornando in piena attività in vista della gara con il Sassuolo e nel radar del tecnico. Sotto un bel sole mitigato dalle folate di vento, mister Ballardini ha interagito per tutto il tempo con i giocatori, con la modalità di dare suggerimenti in presa diretta nello sviluppo delle partitelle tematiche. A campo ridotto e con l’utilizzo contemporaneo di tre porte regolamentari difese da Perin, Lamanna e Zima, Lapadula e soci si sono cimentati all’interno di percorsi pre-definiti, sotto le direttive dello staff che ha disseminato il terreno di cinesi per delimitare le aree di azione e competenza. Mercoledì la preparazione prosegue con una sessione a porte chiuse.