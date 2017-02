Genoa, primo giorno di lavoro per Andrea Mandorlini

GENOVA 21 FEB. Seduta nel silenzio più totale per il nuovo Genoa di Andrea Mandorlini, che sta preparando l’esordio nella sfida casalinga contro il Bologna in programma al Ferraris.

Ci si aspettava una prostesta verso la società ma il silenzio è forse più assordante per una tifoseria che fa del calore il suo punto di forza. L’unica parola è lasciata ad uno striscione che recita “Mando vai se Gasp non ce l’hai?” in riferimento all’ex tecnico che ha sempre trasformato in oro le plusvalenze di Preziosi.

Ora tocca a Mandorlini che ha svolto la sua prima giornata di lavoro al Signorini a testare i nuovi giocatori e preparare il nuovo assetto tattico: 4-3-3.

fc