Genoa, prima fatica del 2017 contro la Roma

GENOVA 31 DIC. Il Genoa scruta all’orizzonte il match con la Roma, seconda dietro la siepe della capolista Juventus, secondo miglior attacco dopo il Napoli. Un’autentica partitona per entrare subito nel vivo della competizione. Una gara che ha la conformazione di una calamita per gli amanti del calcio, visto l’alto tasso di spettacolarità che le squadre possono garantire. La prevendita dei biglietti è iniziata negli scorsi giorni al Ticket Office del Genoa Museum and Store al Porto Antico (chiuso il 1° e il 2 gennaio), nelle ricevitorie del circuito Listicket Lottomatica e sul sito www.listicket.com con modalità stampa a casa del tagliando.

Per la sfida con i giallorossi (stadio Ferraris, domenica 8 gennaio, ore 15) non sarà in vigore l’ingresso gratuito per gli Under 14 nel settore Distinti e Gradinata Sud, come invece è contemplato in altre occasioni. Questi i prezzi base (*ridotto dagli 8 ai 16 anni non compiuti): Tribuna Inferiore Centrale: 150 euro (*75), Tribuna Superiore: 60 euro (*30), Distinti 40 (*20), Gradinata: 25 euro (*15), Settore Ospiti: 30 euro (*15 per gli Under 14 secondo le modalità in uso). Prenotabili ancora i posti per le Genoa Experience nella versione classica o la Food al Museo del Genoa (info: Genoa Store oppure hospitality@genoacfc.it).