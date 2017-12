Genoa, prezzi ribassati per la sfida col Benevento

L’ultima partita in casa nel 2017. Una tappa fondamentale nella rincorsa alla salvezza che il Genoa sta affrontando con il sostegno della sua gente. Sabato si potrà accedere allo stadio Ferraris, per lo scontro diretto con il Benevento (ore 15), a prezzi ribassati rispetto agli standard adottati. Un incentivo per stringersi ai giocatori. Chissà. Un grimaldello per scardinare quel piccolo, grande tabù della vittoria in casa, che in campionato non si è ancora materializzata. Tutti insieme, per un obiettivo. I biglietti per assistere al match contro la matricola campana sono già reperibili al Ticket Office del Genoa Museum and Store in via al Porto Antico 4, preso d’assalto in questi giorni per i regali di Natale. Nelle ricevitorie abilitate sul circuito Listicket e tramite la modalità on-line su www.listicket.com. Qui di seguito i costi base dei singoli tagliandi (#tariffa ridotta per gli Under 16): Tribuna Inferiore Centrale 80 euro (*40), Tribuna Superiore 40 euro (*20), Distinti 35 (*15), Gradinata Nord 25 euro (*10), Gradinata Sud 20 euro (*10). Per il Settore Ospiti (20 euro) non è necessaria la tessera del tifoso.