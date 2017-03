Genoa, Preziosi torna al Ferraris per la sfida contro l’Atalanta

GENOVA 30 MAR. Il presidente Enrico Preziosi comunica di aver preso atto della contestazione nei riguardi del suo operato ribadita a mezzo stampa dall’Acg e da altre sigle della tifoseria. Non condividendo nel merito le critiche formulate conferma di avere rispetto delle posizioni assunte nell’esercizio della libertà di opinione, ma nella convinzione di avere assolto ai gravosi impegni di gestione con l’obiettivo di perseguire sempre e comunque il bene del Genoa. Comunica inoltre che sarà allo stadio Ferraris in occasione della partita con l’Atalanta come massimo responsabile del club e dei risultati sportivi e contestualmente rende noto di aver chiesto ai propri famigliari, amici e ospiti di non essere presenti.