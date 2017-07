Genoa, Preziosi su striscione a Cogliate ” Che Burloni”

GENOVA 9 LUG. Preziosi non ci sta e replica, attraverso un comunicato stampa ufficiale che porta la sua firma, allo striscione “Preziosi Vattene”, comparso presso la sede della Giochi Preziosi a Cogliate

” Striscione a Cogliate? Gli unici a preoccuparsi sono stati i miei dipendenti che non capivano chi mi volesse mandare via, li ho rassicurati spiegando che riguardava il Genoa. Quelli che hanno messo gli striscioni sono simpatici e burloni, se mi avessero avvisato li avrei accolti e ricevuti. Nello stesso tempo vorrei dire a loro che se pensano di condizionarmi si illudono. Se farò qualcosa e la farò, sarà solo per il bene del Genoa a cui tante persone serie tengono molto. Enrico Preziosi”.